Frankfurt/Main (dpa) - Ein technischer Defekt gilt als wahrscheinliche Ursache für das Abfallen einer Gondel auf dem Frankfurter Volksfest Dippemess. Klarheit werde aber frühestens am Montag herrschen, sagte ein Polizei-Sprecher am Samstag weiter.

Bei dem Unfall am Freitagabend waren zwei junge Männer, die gerade an dem Fahrgeschäft vorbeigingen, von der Gondel getroffen und verletzt worden. Zwei Mädchen, die in der Gondel des «Break Dancers» saßen, erlitten offensichtlich einen Schock und liefen erst einmal nach Hause, meldeten sich aber später. Das Fahrgeschäft bleibt nach Polizeiangaben vorerst gesperrt.

Zum Gesundheitszustand der Verletzten und ihrem Alter konnte der Sprecher zunächst keine Angaben machen. Die Gondeln des «Break Dancers» drehen sich rasant, überschlagen sich aber nicht. Fahrgäste sind durch Bügel gesichert.