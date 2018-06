Teheran (dpa) - Die Gespräche über das umstrittene iranische Atomprogramm sollen nach Angaben aus Teheran in Istanbul fortgesetzt werden. Darauf hätten sich die EU-Außenbeauftragte Catherine Ashton und der iranische Chefunterhändler Said Dschalili in einem Telefonat verständigt, berichtet die Nachrichtenagentur Fars ohne weitere Details. Eine offizielle Bestätigung für die Fortsetzung der Gespräche in der Türkei gab es noch nicht. Ashton führt die Verhandlungen mit Dschalili im Auftrag der fünf ständigen Mitglieder des UN-Sicherheitsrates und Deutschlands.

