Berlin (AFP) Die Grünen-Politikerin und gläubige Christin Katrin Göring-Eckardt geht davon aus, dass Jesus sich heute nicht auf eine bestimmte Partei festlegen würde. "Er würde sich parteipolitisch in keiner Weise festlegen wollen", sagte die Bundestagsvizepräsidentin der "Bild am Sonntag" auf die Frage, ob Jesus heute ein Grüner wäre. Als gläubiger Mensch frage sie sich, "ob das, was ich politisch will, eine Begründung hat in dem, was ich als Christin vertrete." Gleichzeitig könne ein Christ in einer anderen Partei aber zu anderen Antworten kommen: "In der Bibel steht nicht, wie ich über den Bundesverkehrswegeplan abzustimmen habe."

