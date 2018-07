München (AFP) Der Münchner Nobel-Gastronom Michael Käfer vermisst die wilden alten Zeiten. "Die Münchner feiern längst nicht mehr so exzessiv, wie ihr Ruf war", sagte Käfer in einem am Sonntag veröffentlichten Interview mit dem "Focus". "Die Schickeria ist tot." In den 70er- und 80er-Jahren habe Münchens High Society ihr Geld gerne gezeigt. Das sei für das Unternehmen Käfer, zu dem auch die Edel-Diskothek P1 gehört, ein großes Glück gewesen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.