Frankfurt/Main (dpa) - Der französische Schauspieler Jean-Louis Trintignant (81) hat mit der Vorstellung aufgeräumt, seine einstige Filmpartnerin Brigitte Bardot sei seine große Liebe gewesen.

«Die wirklich große Liebe meines Lebens habe ich mit einer Deutschen erlebt», sagte er der «Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung». Sie sei das genaue Gegenteil der Bardot gewesen. «Sie war sehr hager, sehr autoritär, sie hat mich dauernd herumkommandiert. Wie ein Nazi eben. Nur Spaß!» Schließlich habe sie ihn für eine Frau verlassen.

Verbittert habe ihn das aber nicht, denn sie habe ihm vieles beigebracht, was eine tiefe Liebesbeziehung ausmache. «Sie sagte, was sie dachte, und tat was sie wollte.» Die Bardot, die einst bekannte, ihn geliebt zu haben wie sonst niemanden, sei dagegen nur «ein Begehren» gewesen, sagte Trintignant, der 1956 an der Seite der Französin in «Und immer lockt das Weib» seinen internationalen Durchbruch gefeiert hatte.

Am stärksten geliebt habe er jedoch seine Tochter Marie, die 2003 von ihrem angetrunken Freund erschlagen worden war. «Ich vermisse sie jede Minute meines Lebens», sagte Trintignant. Der Schauspieler spielt derzeit in Michael Hanekes «Liebe» mit.