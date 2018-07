Kairo (dpa) - Der international mit Haftbefehl gesuchte sudanische Präsident Omar al-Baschir ist zu Gesprächen mit dem ägyptischen Präsidenten Mohammed Mursi in Kairo eingetroffen. Baschir wird vom Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit in der Krisenregion Darfur gesucht. Mit Mursi will Baschir eine engere Zusammenarbeit der beiden Nachbarstaaten besprechen.

