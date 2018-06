Rom (dpa) - Papst Benedikt XVI. ist nach seinem dreitägigen Besuch im Libanon nach Rom zurückgekehrt. Zum Abschluss seiner Reise hatte das Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche vor Hunderttausenden von Gläubigen aus dem Libanon und dem Nahen Osten einen Aufruf zu Frieden und Versöhnung in der gesamten Region, vor allem aber in Syrien, verbreitet. Nach den anti-westlichen Ausschreitungen der vergangenen Tage in vielen islamischen Ländern machte sich der Papst im Libanon für den Aufbau einer Friedenskultur im Nahen Osten stark.

