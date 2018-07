Washington/Istanbul (dpa) - Nach den gewalttätigen Protesten gegen einen anti-islamischen Schmähfilm wappnen sich die USA für weitere Unruhen in der arabischen Welt. Bis auf eine Notbesetzung wird in Tunesien und dem Sudan alles Personal aus den dortigen Botschaften abgezogen.

Auch die deutsche Botschaft in Khartum trifft Vorkehrungen. Das Weiße Haus gehe davon aus, dass die gewaltsamen Proteste zu einer «anhaltenden Krise mit unvorhersehbaren diplomatischen und politischen Konsequenzen» führen könnten, schrieb die «New York Times» in ihrer Online-Ausgabe vom Samstag.

Deutschland verschärfte die Reisehinweise für den Sudan. Eine Außenamtssprecherin kündigte an, dass das Personal der deutschen Botschaft ausgedünnt und zusätzliche Sicherheitskräfte entsandt würden. Bundesaußenminister Guido Westerwelle (FDP) forderte die sudanesische Regierung auf, den Schutz diplomatischer Einrichtungen zu gewährleisten. Die Botschaft ist derzeit geschlossen.

Im libanesischen Beirut rief Papst Benedikt XVI. bei einer Sonntagsmesse unter freiem Himmel zum Frieden auf. «In einer Welt, wo die Gewalt ihren Todes- und Vernichtungszug unaufhörlich ausweitet, ist es eine Dringlichkeit, sich für eine brüderliche Gesellschaft, für den Aufbau der Gemeinschaft einzusetzen», sagte der Kirchenführer vor Hunderttausenden Gläubigen aus dem ganzen Nahen Osten.

Bei den heftigen Protesten gegen den Mohammed-Film war am Freitag auch die deutsche Botschaft in Khartum gestürmt worden. Spekuliert wird seitdem darüber, ob der Angriff ein Racheakt dafür war, dass die rechtspopulistische Splitterpartei Pro Deutschland in Berlin vor drei muslimischen Gotteshäusern Mohammed-Karikaturen in die Höhe gehalten hat. Das Nachrichtenmagazin «Der Spiegel» berichtet, dass radikale Prediger in Khartum das zumindest thematisiert hatten. Inzwischen hat Pro Deutschland angekündigt, das Hassvideo, in dem der Prophet als Gewalttäter, Frauenheld und Kinderschänder porträtiert wird, öffentlich und in voller Länge zu zeigen.

Auch die radikalislamischen Taliban beriefen sich nach einem Angriff auf ein Militärlager in Afghanistan auf den Schmähfilm. Die Attacke auf das Camp, in dem zurzeit der englische Prinz Harry seinen Dienst tut, sei ein Vergeltungsakt gewesen. Zwei Soldaten starben.

In der islamischen Welt flauten die Unruhen am Wochenende allmählich ab. In Kairo, wo die Massendemonstrationen am Dienstagabend ihren Anfang genommen hatten, räumten Sicherheitskräfte den zentralen Tahrir-Platz. Viele arabische Medien verurteilten die Krawalle, die mehrere Menschen das Leben gekostet hatten.

Der Vorsitzende des Obersten Rates der Religionsgelehrten und Groß-Mufti von Saudi-Arabien, Scheich Abdulasis bin Abdullah al-Scheich, mahnte die Muslime, sich nicht aus Wut dazu verleiten zu lassen, unschuldige Menschen zu töten und öffentliche Einrichtungen anzugreifen. Wer seinem Zorn nachgebe, mache sich letztlich nur zum Erfüllungsgehilfen der Urheber des Mohammed-Films, erklärte er.

Der mutmaßliche Drahtzieher des Videos «Unschuld der Muslime» wurde inzwischen von den US-Behörden befragt. Der 55-jährige Nakoula Basseley Nakoula soll laut US-Medienberichten ein verurteilter Bankbetrüger sein. Wegen seiner kriminellen Vergangenheit sei dem koptischen Christen auch für fünf Jahre der Zugang zum Internet verboten worden.