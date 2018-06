Misano (SID) - Motorrad-Pilot Sandro Cortese eilt weiter seinem ersten Weltmeistertitel entgegen. Der 22-Jährige aus Berkheim feierte beim Großen Preis von San Marino den dritten Saisonsieg und baute die Führung im WM-Klassement der Moto3 aus. Mit 225 Punkten liegt der KTM-Pilot deutlich vor dem Spanier Maverick Viñales (179/Honda), der in Misano nur Fünfter wurde. Fünf Rennen stehen noch aus.

Jonas Folger (Schwindegg/Kalex), vor drei Wochen Sieger in Brünn, musste sich diesmal mit dem sechsten Platz begnügen und stand erstmals nach seinem Wechsel zum spanischen Aspar-Team nicht auf dem Podium. Toni Finsterbusch (Krostitz/Honda) kam auf Rang 18.

Cortese war beim Grand Prix in seiner zweiten Heimat Italien zum sechsten Mal in der laufenden Saison von der Pole Position gestartet. Er blieb zunächst an der Spitze und fuhr trotz seiner komfortablen WM-Führung wie angekündigt auf Sieg.

Nach mehreren Führungswechseln war Cortese drei Runden vor Schluss dann wieder vorne und ließ sich den Sieg nicht mehr nehmen. Der Spanier Luis Salom wurde Zweiter, Lokalmatador Romano Fenati (Honda) Dritter.