Oschersleben (SID) - Die DTM hat bereits zwei Rennen vor Saisonende die Zuschauermarke des Vorjahres erreicht. Beim achten von zehn Saisonläufen in Oschersleben zählten die Veranstalter 71.000 Zuschauer am Rennwochenende in der Magdeburger Börde. Damit lockte die DTM bereits 630.500 Fans an und erreichte vorzeitig die Zahl der zehn Wertungsläufe im Jahr 2011.

Neben Mercedes und Audi kämpft in diesem Jahr estmals seit 1992 auch Wiedereinsteiger BMW um den Titel in der populärsten internationalen Tourenwagenserie. Zwei weitere Rennen stehen in der laufenden Saison auf dem Programm. Vom 28. bis 30. September gastiert die DTM im spanischen Valencia. Das Saisonfinale findet vom 19. bis 21. Oktober traditionell in Hockenheim statt.