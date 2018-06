Hamburg (dpa) - Florian Mayer hat für das deutsche Tennis-Team im Davis-Cup-Relegationsspiel gegen Australien erneut ausgeglichen. Der Bayreuther sorgte mit dem 6:4, 6:3, 6:3 gegen Bernard Tomic für das 2:2 und verhinderte vorerst den drohenden Abstieg aus der Weltgruppe.

Die Entscheidung in Hamburg fällt damit erst im abschließenden Einzel zwischen Cedrik-Marcel Stebe und Lleyton Hewitt. Der deutsche Tennis-Teamchef Patrik Kühnen wollte dafür eigentlich Philipp Petzschner anstelle des zunächst nominierten, aber unerfahrenen Stebe aufbieten. Der Bayreuther musste allerdings wegen einer Reizung der Quadrizepssehne im linken Knie passen. Wie die Gastgeber weiter mitteilten, klagte Petzschner nach dem verlorenen Doppel am Samstag über Schmerzen und wurde bis Mitternacht behandelt. Als die Schmerzen auch am Sonntag beim Einschlagen weiter auftraten, fiel die Entscheidung zugunsten von Stebe, der am Freitag sein erstes Einzel gegen Bernard Tomic verloren hatte.

Auf Mayer war erneut Verlass: Zwei Tage nach seinem glatten Erfolg über Hewitt machte der Weltranglisten-25. bei erstmals gutem Tennis-Wetter am Wochenende dort weiter, wo er am Freitag bei Herbstkühle aufgehört hatte. Der Bayreuther zeigte bei zeitweise herrlichem Sonnenschein auf dem Center Court am Rothenbaum wieder sein variantenreiches Spiel und brachte den 19-jährigen Tomic damit schon im zweiten Durchgang an den Rand der Verzweiflung.

Die etwa 4000 Zuschauer unterstützten Mayer zudem immer, wenn es doch einmal kritisch wurde. So holte er sich nach einem 0:40-Rückstand und den ersten Breakchancen von Tomic noch das Spiel zum 5:1. Der 28-Jährige nahm dem 42. der Weltrangliste im dritten Durchgang erneut das Service zum 2:1 ab, gab dann aber sein eigenes erstmals ab. Doch davon ließ sich Mayer nicht irritieren und schaffte sofort das nächste Break. Zwar wehrte sich Tomic mit seinen kraftvollen Grundschlägen noch einmal nach besten Kräften. Doch Mayer brachte seinen Vorsprung ins Ziel und gewann nach nur eineinhalb Stunden auch den zweiten Vergleich gegen Tomic.