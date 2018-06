Baku (dpa) - Bei einem Brand in einem Einkaufszentrum in Aserbaidschan sind mindestens 148 Menschen verletzt worden. Die meisten Patienten erlitten bei dem Unfall in der Hauptstadt Baku eine Rauchvergiftung. Das Unglück gestern war von einem Brand eines Generators ausgelöst worden. Alle Verletzten konnten nach Hause gehen, nachdem sie kurz behandelt worden waren.

