Berlin (dpa) - Bundeswirtschaftsminister Philipp Rösler ist am Abend mit einer großen Wirtschaftsdelegation nach Vietnam aufgebrochen. Es ist das zweite Mal, dass er in das Land zurückkehrt, in dem er vor 39 Jahren geboren wurde. Als Mitglied der Bundesregierung reist er zum ersten Mal in die sozialistische Republik. Erste Station ist die vietnamesische Hauptstadt Hanoi, wo Rösler heute eine Rede zu den «Chancen der Sozialen Marktwirtschaft» vor Studenten halten will. Am Dienstag ist ein Treffen mit dem vietnamesischen Premier Nguyen Tan Dung geplant.

