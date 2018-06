Berlin (dpa) - Anna und Georg sind um die 80, seit Jahrzehnten miteinander verheiratet und lieben sich noch immer. Doch dann erleidet Anna erst einen und später noch einen Schlaganfall, ist halbseitig gelähmt und wird zum Pflegefall.

Georg, selber körperlich schwach, pflegt seine Frau zu Hause und weigert sich, sie in ein Heim abzuschieben. Regisseur Michael Haneke erzählt in «Liebe» eine wunderbar zärtliche und traurige Geschichte über den letzten gemeinsamen Weg eines älteren Ehepaares. In den Hauptrollen brillieren die beiden französischen Schauspiellegenden Emmanuelle Riva und Jean-Louis Trintignant. In einer Nebenrolle ist Isabelle Huppert zu sehen. Für das Werk gewann der Österreicher Haneke in Cannes die begehrte Goldene Palme - schon seine zweite.

(Liebe, Frankreich, Österreich, Deutschland 2012, 126 Min., FSK ab 12, von Michael Haneke, mit Jean-Louis Trintignant, Emanuelle Riva, Isabelle Huppert)

Filmseite