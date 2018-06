München - Bayern Münchens Kapitän Philipp Lahm ist überzeugt, dass der deutsche Fußball-Rekordmeister nach dem "Drama dahaom" schon bald wieder das Finale der Champions League erreichen wird. "Ich weiß: Mit dieser Mannschaft, mit diesem Verein bekomme ich die Chance wieder. Ob es dann reicht, ist eine andere Frage. Mit unserem Kader sehe ich große Chancen", sagte der 28 Jahre alte Nationalspieler vor dem Auftakt der Gruppenphase am Mittwoch (20.45 Uhr/ZDF und Sky) gegen den FC Valencia im kicker-Interview.

Lahm befürchtet keine Nachwirkungen der bitteren Endspiel-Niederlage gegen den FC Chelsea. "Unsere Mannschaft hat großes Potenzial, um weit zu kommen. Dieses Potenzial dürfen wir nicht verschenken, indem wir weiter über die vergangene Saison diskutieren. Wir haben riesengroße Ziele, und in unserer Gruppe ist das Achtelfinale in jedem Fall Pflicht", sagte der Verteidiger.

Durch die Investitionen von 70 Millionen Euro in den Kader sei der FC Bayern "ganz anders aufgestellt und um einiges besser", unterstrich Lahm. Der FC Bayern werde von Beginn an eine "Jetzt-erst-recht-Einstellung" zeigen: "Unsere Mannschaft ist in jedem Fall konkurrenzfähig und heiß. Wir greifen wieder an und wollen dahin, wo wir zweimal waren. Und dann gewinnen." Der FC Barcelona sei Favorit, "vor Real Madrid, dann kommen wir. In den letzten Jahren haben wir wieder Europas Spitze erreicht."