Islamabad (dpa) - In Pakistan hat es bei Protesten gegen ein antiislamisches Schmähvideo aus den USA mindestens einen Toten gegeben. Demonstranten steckten laut Polizei Regierungsgebäude in Brand und lieferten sich Straßenschlachten mit Sicherheitskräften. Behörden und Stammesälteste bemühen sich um eine Beruhigung der Lage. Kanzlerin Angela Merkel hat inziwschen das Einreiseverbot gegen den US-Prediger Terry Jones verteidigt: Deutschland sei ein Land, in dem die Meinungsfreiheit ein hohes Gut sei, aber auch Schranken kenne.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.