Islamabad (dpa) - Im Nordwesten Pakistans hat es bei gewalttätigen Protesten gegen ein antiislamisches Schmähvideo aus den USA mindestens einen Toten gegeben.

Hunderte Demonstranten hätten am Montag am Grenzgebiet zu Afghanistan Regierungsgebäude in Brand gesteckt und sich Straßenschlachten mit Sicherheitskräften geliefert, teilte die Polizei mit. Örtliche Behörden und Stammesälteste bemühten sich darum, die angespannte Lage zu beruhigen. Ausschreitungen gab es auch in der Hafenstadt Karachi, wo Islamisten den zweiten Tag in Folge versuchten, zum US-Konsulat zu marschieren. Am Sonntag waren bei Protesten in Karachi mehrere Menschen verletzt worden.