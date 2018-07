Beirut (dpa) - Der Führer der radikalen Schiiten-Bewegung Hisbollah im Libanon hat zu Demonstrationen gegen das islamkritische Schmähvideo aufgerufen. Hassan Nasrallah sagte in einer Fernsehrede, heute solle in einem südlichen Vorort von Beirut protestiert werden, danach auch an anderen Orten des Libanon. Bei Unruhen war am Freitag im Norden des Libanon ein Mensch getötet worden. Nasrallah erklärte weiter, es reiche nicht aus, den Film anzuprangern, dem Propheten Mohammed müsse in allen Ländern der Welt Respekt verschafft werden.

