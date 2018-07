Berlin (dpa) - Der Vorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft ist skeptisch, dass eine öffentliche Aufführung des islamfeindlichen Videos in Deutschland unterbunden werden kann. Deutschland sei ein freies Land mit Meinungsfreiheit, sagte Rainer Wendt den «Ruhr Nachrichten». Trotzdem warnte er vor Folgen, sollte die rechtspopulistische Partei Pro Deutschland den Anti-Islamfilm in Deutschland zeigen. Das könne sehr gefährlich werden, sagte Wendt. Auch in Deutschland gebe es ausgesprochen aggressive Islamisten.

