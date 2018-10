London/Dublin (dpa) - Die außerplanmäßigen Landungen mehrerer Ryanair-Maschinen in den vergangenen Tagen stellen nach Auffassung der irischen Billigfluglinie kein Warnzeichen für die Sicherheit dar.

Es gebe «absolut keine Probleme», so ein Ryanair-Sprecher. Die ungeplanten Landungen seien vielmehr ein Zeichen, dass die Sicherheit für Ryanair oberste Priorität habe. Man biete täglich mehr als 1500 Flüge an, die Vorfälle seien nur «einzelne Schritte».

Am Sonntag war zum dritten Mal in vier Tagen ein Ryanair-Flugzeug in Spanien außerplanmäßig gelandet. Die Maschine, die auf dem Weg vom französischen Flughafen Beauvais zum Airport Teneriffa Süd war, kam in Madrid zu Boden. Man habe einen «kleineren technischen Fehler» festgestellt, die Landung sei eine Vorsichtsmaßnahme gewesen, hieß es in einer Ryanair-Stellungnahme am Montag. Am Samstag hatte ein Ryanair-Flieger, der vom britischen Bristol zur katalanischen Stadt Reus gestartet war, wegen eines Motorschadens in Barcelona Stopp machen müssen.

