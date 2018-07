Madrid (dpa) - Die spanische Regierung nimmt die jüngsten Zwischenfälle bei Flügen der irischen Billigfluglinie Ryanair nach Spanien sehr ernst. Nach Ansicht von Ryanair stellen die außerplanmäßigen Landungen mehrerer Maschinen dagegen kein Warnzeichen für die Sicherheit dar.

Der stellvertretende Verkehrsminister Rafael Catalá sagte der amtlichen Nachrichtenagentur EFE am Montag, sein Ministerium habe schriftlich um «sofortige Kontakte» mit EU-Verkehrskommissar Siim Kallas und der irischen Luftfahrtbehörde IAA gebeten. Catalá zeigte sich zuversichtlich, dass die EU-Richtlinien zur Luftfahrtsicherheit «binnen wenigen Wochen» geändert werden könnten.

Spaniens Verkehrsministerin Ana Pastor hatte vorige Woche mehr nationale Kompetenzen bei der Überwachung jener Fluggesellschaften gefordert, die das südeuropäische Land häufig anfliegen. «Es ist gut, dass es niedrige (Flug)preise gibt, aber es darf keine niedrige Sicherheit geben», hatte die Ministerin betont.

Es gebe «absolut keine Probleme», sagte ein Ryanair-Sprecher. Die ungeplanten Landungen seien vielmehr ein Zeichen, dass die Sicherheit für Ryanair oberste Priorität habe. Man biete täglich mehr als 1500 Flüge an, die Vorfälle seien nur «einzelne Schritte».

Am Sonntag war zum dritten Mal in vier Tagen ein Ryanair-Flugzeug in Spanien außerplanmäßig gelandet. Die Maschine, die auf dem Weg vom französischen Flughafen Beauvais zum Airport Teneriffa Süd war, kam in Madrid zu Boden. Man habe einen «kleineren technischen Fehler» festgestellt, die Landung sei eine Vorsichtsmaßnahme gewesen, hieß es in einer Ryanair-Stellungnahme am Montag. Am Samstag hatte ein Ryanair-Flieger, der vom britischen Bristol zur katalanischen Stadt Reus gestartet war, wegen eines Motorschadens in Barcelona Stopp machen müssen.