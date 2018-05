Hockenheim (SID) - Die beiden Nachwuchsfahrer Luca Grünwald (Waldkraiburg/Honda) und Florian Alt (Nümbrecht/KTM) haben in der Internationalen Deutschen Motorradmeisterschaft (IDM) Titel geholt. Grünwald (17 Jahre), der in diesem Jahr bei zwei WM-Läufen als Wildcard-Starter dabei war, gewann am Hockenheimring die beiden abschließenden Rennen der neu eingeführten Moto3-Klasse und damit die Gesamtwertung.

Alt (16) feierte zum Saisonabschluss ebenfalls zwei Rennsiege und setzte sich bei der Abschiedsvorstellung der 125er durch. Die Achtelliterklasse wird abgeschafft. Erwan Nigon (Frankreich/BMW) gewann die Superbike-, Tatu Lauslehto (Finnland/Yamaha) die Supersport-Wertung.