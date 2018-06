Berlin (dpa) - Von Rihanna, Kate Perry und Justin Bieber bis zu Cro und Tim Bendzko: Internationale Topstars und deutsche Newcomer gehen ins Rennen um die MTV Europe Music Awards am 11. November in Frankfurt. R&B-Sängerin Rihanna steht mit sechs Nominierungen, unter anderem in den Kategorien «Bester Song», «Beste Künstlerin» und «Bestes Video», an der Spitze. Das teilten die Veranstalter der dpa mit. Knapp dahinter liegen Taylor Swift mit fünf sowie Justin Bieber und Katy Perry mit jeweils vier Nominierungen.

