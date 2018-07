Berlin (dpa) - Vorsicht vor gepanschten Spirituosen aus Tschechien: Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit hat davor gewarnt, dass diese Produkte methanolhaltigen Alkohol enthalten könnten. Davon könne man erblinden und in größeren Mengen sterben. In Tschechien kamen nach Angaben aus Prag mindestens 20 Menschen ums Leben, weil sie gepanschten Wodka oder Rum getrunken hatten. Ärzte behandeln noch mehr als 30 Patienten. Seit Freitag gilt in Tschechien ein Schnapsverbot.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.