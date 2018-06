Passau (dpa) - Bundesagrarministerin Ilse Aigner ist davon überzeugt, dass die CSU auch nach 2013 weiter in Bayern regieren wird. Die CSU könne sich nur selbst besiegen, sagte Aigner der «Passauer Neuen Presse». Die Bundesministerin will im nächsten Jahr in den Münchner Landtag wechseln. Die CSU stehe heute hervorragend da, sie sei so kraftvoll und motiviert wie lange nicht mehr. Die Frage, ob sie erste bayerische Ministerpräsidentin der Geschichte werden wolle, bezeichnete Aigner als Spekulation.

