Hannover (dpa) - Europas Nutzfahrzeughersteller blicken mit gemischten Gefühlen in eine unsicher wirkende Zukunft. Die schwere Absatzkrise auf dem Heimatkontinent schraubt die Bedeutung der wichtigen Wachstumsmärkte in Übersee nach oben.

Das wird je nach Aufstellung der Unternehmen zum Vor- oder Nachteil. Nach Monaten einer vielversprechenden Aufholjagd zum Ende der Weltwirtschaftskrise wagt die Branche daher zum Auftakt ihrer internationalen Leitmesse IAA Nutzfahrzeuge in Hannover nur verhalten optimistische Prognosen. «Es scheint nicht überall die Sonne, aber wir haben insgesamt eine solide Großwetterlage», bilanzierte etwa der Chef des weltgrößten Nutzfahrzeughersteller Daimler, Andreas Renschler, am Dienstag.

Gegen den Trend einer bröckelnden Nachfrage in vielen Ländern West- und Südeuropas kann die Nutzfahrzeug-Tochter von Volkswagen (VWN) auch auf ihrem Kernmarkt weiter zulegen. Bis Ende August wurden weltweit insgesamt 362 200 Modelle ausgeliefert. Das waren 5,6 Prozent mehr als in den ersten acht Monaten 2011, wie der neue Markenchef Eckhard Scholz berichtete. Dabei erhöhte VWN auch in den westeuropäischen Ländern die Verkäufe leicht: Sie stiegen um 2 Prozent auf 189 000 Lieferwagen, Transporter und Pickups.

«Wir wachsen trotz volatiler Märkte in unserem Hauptabsatzgebiet Westeuropa», sagte Scholz, der Anfang September als Nachfolger des neuen Bentley-Chefs Wolfgang Schreiber an den VWN-Stammsitz nach Hannover gewechselt war. «Aber wir sind uns bewusst, dass die kommenden Monate schwieriger und fordernder werden können.»

Auch der von Europa eher unabhängige Daimler-Konzern ist trotz schwankender globaler Märkte nach zwei Dritteln des laufenden Jahres mit klarem Plus unterwegs. In den ersten acht Monaten 2012 seien 20 Prozent mehr Laster als im Vorjahreszeitraum verkauft worden, teilte der Dax-Konzern zum Start der IAA-Medientage mit. «Starke Märkte können auf globalem Niveau schwächere ausgleichen», berichtete Spartenchef Renschler. Die «gesamtwirtschaftliche Anspannung» in Südeuropa treffe Daimler dank des starken Nordeuropaabsatzes weniger.

Eine Prognose für 2013 wagte Renschler nicht. Fern konjunktureller Zyklen sagt er auf lange Sicht aber generell gute Zukunftsaussichten für die Branche voraus. «Für das Jahr 2020 wird ein Wachstum des weltweiten Bruttoinlandsprodukt um rund 30 Prozent im Vergleich zu heute erwartet. Und wenn die Wirtschaft wächst, steigt bekanntlich auch der Transportbedarf.» Allein bei der Nachfrage für mittlere und schwere Trucks sei in den nächsten zehn Jahren ein Zuwachs um rund die Hälfte durchaus realistisch.

Wie in den Vorjahren tüftelt die Branche auf der Technikseite weiter an Innovationen für spritsparende Motoren und alternative Antriebe. Bei den Dienstleistungen stehen auch mehr Serviceleistungen im Vordergrund, um sich von der Konkurrenz abzuheben und Kunden nach Möglichkeit langfristig zu binden. Auch bei den Zulieferern ist der Umgang mit den Ressourcen weiterhin ein Kostenthema, bei dem es noch Luft nach oben gibt.

So setzt etwa Europas größter Reifenhersteller Continental bei der Runderneuerung gebrauchter Bus- und Lkw-Reifen künftig auf Recycling. In einem neuen Werk in Hannover soll von 2013 an das Gummi alter Pneus aufgearbeitet werden, um damit abgefahrene Reifen wieder auf Vordermann zu bringen. Mehr als zehn Millionen Euro will der Autozulieferer in die nach eigenen Angaben weltweit einzige Kombination aus Recycling- und Produktionsstätte investieren.

