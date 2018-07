Stuttgart/Osnabrück (dpa) - Der Sportwagenbauer Porsche setzt bei seinen Wachstumszielen fest auf eine dauerhafte Zusammenarbeit mit dem Volkswagen-Werk in Osnabrück. Die Schwaben starten heute mit Gästen aus Politik und Wirtschaft die Produktion ihres offenen Zweisitzers Boxster bei der Volkswagen Osnabrück GmbH.

«Wir planen langfristig mit diesem Standort, sonst hätten wir dieses Projekt nicht angefangen», sagte Porsches Produktions- und Logistikvorstand Wolfgang Leimgruber der Nachrichtenagentur dpa. Vom Boxster und dessen Coupé-Variante Cayman hatte Porsche 2011 insgesamt 12 207 Einheiten entweder selbst in Stuttgart-Zuffenhausen gebaut oder beim Auftragsfertiger Valmet in Finnland bauen lassen. Letzteres endete mit der neuen Boxster-Generation im Januar 2012. Was Zuffenhausen nicht schafft, wird nun künftig Osnabrück erledigen.

Diese Doppelstrategie bleib laut Leimgruber. «Wir bauen Boxster weiterhin auch hier in Zuffenhausen. Zur Planung für 2013 könnte man sagen: ein Drittel hier, zwei Drittel in Osnabrück.» Zum Cayman sagt das Unternehmen noch nichts - ein Generationswechsel steht an.

Porsche gilt als profitabelster Autobauer Deutschlands. 2011 blieben von jedem umgesetzten Euro netto gut 13 Cent in der Kasse. Im Schnitt kostet ein neuer Porsche 100 000 Euro, vor Zinsen und Steuern bleiben dem Unternehmen fast 20 000 Euro. Porsche hatte 2011 weltweit knapp 119 000 Autos in Kundenhand gegeben. Die Schwaben sind seit langem eng verbandelt mit VW - seit diesem August steht die für das Sportwagengeschäft zuständige Porsche AG ganz unter VW-Dach. Die Zusammenarbeit in Osnabrück hatte es in Teilen früher schon gegeben.

Die Suche nach einem neuen Standort war nötig geworden, weil die Porsche-Auftragsbücher so voll sind wie nie und das enge Stammwerk Zuffenhausen aus allen Nähten platzt. «Wir brauchen Kapazitäten, wir brauchen Autos, wir müssen liefern», berichtete Manager Leimgruber. In Zuffenhausen läuft auch der 911 vom Band. Zusammen mit dem Boxster und dem Cayman hatte die Porsche AG 2011 dort bereits knapp 34 000 Einheiten produziert - und mehr als 40 000 schafft das Werk nicht.

«Wir kommen ja aus Zeiten, da haben wir hier in Zuffenhausen gerade einmal 20 000 Autos hergestellt. Nur die Fläche ist heute im Prinzip genau so groß wie damals», sagte Leimgruber. «Wir schauen uns im Moment nach weiteren Flächen um, die wir in Zukunft nutzen können, um die Fabrik damit noch weiter auszuweiten.» Auch die bestehende Fläche werde weiter optimiert. Für neue Grundstücke müsse Porsche aber warten. «Wir wollen keinen Nachbarn herauskaufen. Wir verdrängen niemanden. Nur wenn die Möglichkeit da ist, greifen wir zu», sagte der Vorstand. Die Geländelimousine Cayenne und die Limousine Panamera werden in Leipzig gebaut, wo es keine Platzprobleme gibt.

Qualitätsunterschiede zwischen dem Stammwerk und dem Außenposten in Niedersachsen schloss Leimgruber aus. «Der Kunde kann nicht sehen, ob sein Boxster aus Osnabrück oder Zuffenhausen kommt. Es gibt auch keinen Unterschied, da wird man nichts entdecken können.» Ganz klare standardisierte Prozesse gewährleisteten eine identische Fertigung. Und auch die Mitarbeiter seien hochmotiviert. «Die Belegschaft dort ist genauso stolz, dass sie jetzt dieses Fahrzeug bauen darf.»

Leimgruber unterstrich die schon bestehende Bedeutung des für seine Cabrio-Kompetenz bekannten VW-Standorts. «Osnabrück presst Teile für den Boxster. Das wird nur dort gemacht.» In Osnabrück liefen keine Vorbereitungen, dort irgendwann auch den 911 zu bauen. «Sie bekommen in Osnabrück keinen Porsche 911 aus dem Werk. Die Technik, die wir dort installiert haben, ist speziell für den Boxster ausgelegt und nicht für den 911. Hier in Zuffenhausen ist das anders, da produzieren wir Boxster und 911 im Modell-Mix auf einem Band.»

Nun komplett zu VW zu gehören, ist aus Leimgrubers Sicht durchweg vorteilhaft. «Jeder bei Porsche sieht das als sehr positiv an. Der Erfolg des Cayenne ist ein Beweis dafür: er ist entstanden aus einer Gemeinschaftsarbeit.» Die Geländelimousine ist der Verkaufsschlager der Schwaben und macht etwa die Hälfte vom Absatz. Teile des Cayenne entstehen bei VW in Bratislava und sind identisch mit dem VW-Touareg.

Dasselbe System baugleicher Teile mit Griffen in die VW-Regale wird es auch beim Macan geben, dem für Ende 2013 geplanten kleinen Bruder des Cayenne. Leimgruber wies zurück, dass die neuen Chancen in der VW-Familie gleichzeitig Fluch und Segen seien. Porsche habe genug Freiheiten beim Umsetzen der Sparmöglichkeiten. Zwar werde der Macan auf Audi-Basis gebaut und erhält etwa Motoren der Ingolstädter. Aber: «Der Macan ist ein ganz eigenständiger Porsche und er sieht auch genauso aus», betonte Leimgruber. Porsche habe ganz bewusst eine kleine Fertigungstiefe und mache nur etwa 20 Prozent selber.

Das sei auch Teil der Firmenstrategie, in der beispielsweise viel mit Zuliefern entwickelt wird. «Wir sind so strukturiert, dass wir uns auf unsere Kernkompetenzen konzentrieren - wie zum Beispiel die Fertigung der Karosserie, auf das Lackieren und auf das Montieren. Wir lassen uns viele der benötigten Teile liefern und bauen sie intelligent zusammen», sagte der Manager. Porsche will 2018 rund 200 000 Autos im Jahr verkaufen - fast doppelt so viele wie aktuell.

