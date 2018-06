Wien (dpa) - EZB-Ratsmitglied Ewald Nowotny hat angesichts der Pläne für eine europäische Bankenaufsicht vor einer «Gefahr» durch zu ambitionierte Pläne gewarnt, die bald enttäuscht würden. Bei 6000 Banken in der EU könne eine in die Europäische Zentralbank eingegliederte Behörde nur in Ausnahmefällen eingreifen. Die reguläre Aufsicht müsse weiter bei den Mitgliedsstaaten liegen.

