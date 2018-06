Berlin (dpa) - Berlins Innensenator Frank Henkel hat Fehler beim Umgang mit den NSU-Ermittlungen eingestanden. Der CDU-Politiker bedauerte in einer Sondersitzung des Innenausschusses des Berliner Abgeordnetenhauses, dass wichtige Informationen über einen rechtsextremen V-Mann nicht früher an die zuständigen Stellen übermittelt worden seien. Aus heutiger Sicht hätte er einiges anders gemacht, sagte Henkel. Die Opposition hatte ihm vorgeworfen, in der V-Mann-Affäre um den Informanten Thomas S. gelogen zu haben.

