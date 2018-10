Frankfurt/Main (dpa) - Das private Geldvermögen der Deutschen wächst trotz Schuldenkrise unaufhörlich weiter. Während die Menschen in Westeuropa im vergangenen Jahr insgesamt Geld verloren, stieg das Bruttovermögen der Privathaushalte in Deutschland um 1,3 Prozent auf 4715 Milliarden Euro. Damit sind die Deutschen ungeachtet der Schuldenkrise und der Kursverluste an den Börsen so reich wie nie zuvor.

