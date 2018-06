Atlanta (SID) - Die Atlanta Falcons haben Peyton Manning zurück auf den Boden geholt. Eine Woche nach seinem gelungenen Comeback in der amerikanischen Football-Profiliga NFL unterlag der Quarterback in Georgia mit den Denver Broncos nach einem schweren Fehlstart 21:27. Manning, der wegen einer Nackenverletzung die gesamte vergangene Saison verpasst hatte, warf im ersten Viertel drei Interceptions, die Broncos gerieten mit 0:20 in Rückstand. Eine Aufholjagd nach der Pause reichte nicht mehr, um die Niederlage zu verhindern.

Manning war am vergangenen Wochenende nach 20-monatiger Pause auf den Platz zurückgekehrt und hatte sein neues Team zu einem 31:19-Sieg über die Pittsburgh Steelers geführt. Der 36-Jährige war nach 14 Jahren bei den Indianapolis Colts zu den Broncos gewechselt.