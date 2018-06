Frankfurt/Main (dpa) - Christian Seifert bleibt bis 2017 Vorsitzender der Geschäftsführung der Deutsche Fußball Liga. Wie die DFL am Dienstag mitteilte, wurde der Vertrag mit dem 43-Jährigen erwartungsgemäß vorzeitig verlängert.

Seifert war am 1. Februar 2005 in die DFL-Geschäftsführung eingetreten und hatte am 1. Juli 2005 den Vorsitz übernommen. «Mit seinen unstreitigen Qualitäten hat Christian Seifert die DFL seit seinem Eintritt in die Geschäftsführung konsequent weiterentwickelt. Die Vertragsverlängerung trägt daher der hervorragenden Arbeit in den vergangenen Jahren Rechnung», erklärte Liga-Präsident Reinhard Rauball in seiner Funktion als DFL-Aufsichtsratsvorsitzender.

Holger Hieronymus wird hingegen bereits zum 30. September aus der DFL-Geschäftsführung ausscheiden. Er hatte seit dem 1. Februar 2005 den DFL-Geschäftsbereich «Spielbetrieb und Lizenzierung» verantwortet. Sein Nachfolger Andreas Rettig wird dennoch wie vorgesehen erst am 1. Januar 2013 seinen Job in Frankfurt am Main antreten. Bis Ende des Jahres wird dieser Bereich kommissarisch vom Direktor Spielbetrieb, Andreas Nagel, in Zusammenarbeit mit Seifert geführt.