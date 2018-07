Liverpool (SID) - Der ehemalige Hoffenheimer Bundesliga-Profi Demba Ba sicherte am Montagabend in der englischen Fußball-Premier-League Newcastle United das 2:2 (0:1) beim FC Everton. Der Angreifer war in der 49. und 90. Minute für die Gäste im Goodison Park erfolgreich. Leighton Baines (15.) und Victor Anichebe (88.) trafen für die Liverpooler Mannschaft. Ba hat damit drei Saisontreffer auf seinem Konto.