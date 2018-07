München (dpa) - Trainer Jupp Heynckes geht mit großem Respekt in das Auftaktspiel des FC Bayern München in der Champions League gegen den FC Valencia.

«Das ist ein großer Gegner. Wir müssen schon eine große Leistung bringen, um zu gewinnen», sagte Heynckes am Dienstag in München. Der 67 Jahre alte Coach deutete zudem an, dass er den 40 Millionen Euro teuren Neuzugang Javier Martínez gegen die Spanier erstmals von Beginn an einsetzen könnte. In der Bundesliga war der Baske bisher zweimal eingewechselt worden.

«Javi steigert sich im Training und er hat bereits die Akzeptanz der anderen Spieler. Er ist eine Persönlichkeit», erklärte Heynckes. Der Trainer geht davon aus, dass auch die zuletzt angeschlagenen Flügelspieler Franck Ribéry und Arjen Robben am Mittwochabend in der ausverkauften Münchner Arena wieder «einsatzfähig» sein werden.