Berlin (dpa) - Mit seinem Treffer in der 90. Minute hat Superstar Cristiano Ronaldo Real Madrid vor dem Sturz in eine noch tiefere Krise bewahrt.

Nachdem die Madrilenen zweimal einem Rückstand hinterherlaufen mussten, sorgte der Portugiese für das 3:2-Siegtor gegen Manchester City zum Start in die neue Saison der Fußball-Champions-League. Und der zuletzt tieftraurige Ronaldo kann endlich wieder lachen.

Grund zur Freude hatten nicht nur die deutschen Nationalspieler Sami Khedira und Mesut Özil, der allerdings über eine Stunde auf der Bank schmoren musste. Neuzugang Lukas Podolski ebnete mit seinem ersten Champions-League-Tor seit dreieinhalb Jahren dem FC Arsenal den Weg zum ebenfalls erfolgreichen Start. Der ehemalige Bundesliga-Profi feierte mit seinem neuen Arbeitgeber FC Arsenal beim französischen Debütanten Montpellier HSC einen 2:1-Sieg.

In Madrid war nach dem schlechtesten Saisonstart in der Primera Division seit zehn Jahren Wiedergutmachung angesagt. Nach der öffentlichen Kritik von Trainer José Mourinho war der Wille zu spüren, allein mit dem Toreschießen taten sich seine Schützlinge lange unfassbar schwer.

Wie es ging, zeigte der eingewechselte Ex-Bundesliga-Star Edin Dzeko: Fünf Minuten nachdem er der Feld betreten hatte, erzielte der Angreifer das 1:0 für die Gäste aus Manchester. 14 Minuten vor dem Ende gelang Marcelo aber mit einem abgefälschten Fernschuss der hochverdiente Ausgleich. Dann wurde es hektisch: Alexander Kolarow brachte City wieder in Führung, Karim Benzema glich aus. Drei Minuten waren da noch regulär zu spielen. Und die Madrilenen wollten sich nicht mit einem Punkt zufriedengeben: Als Ronaldo traf, lagen sich die Spieler auf dem Rasen und die Fans auf den Tribünen in den Armen.

Auch in London ging der Schuss für die Gunners erstmal nach hinten los: Nach einem Foul an Younés Belhanda im Strafraum verwandelte der Marokkaner den Elfmeter mit einem frech-dreisten Lupfer in die Tormitte 1:0 (9.). Podolski mit einem coolen Linksschieber aus 14 Metern und der Ivorer Gervinho wendeten dann aber binnen 120 Sekunden das Blatt (16./18.). Für den ehemaligen Kölner Podolski war es das erste Tor in der Königsklasse seit seinen beiden Treffern für den FC Bayern beim 7:1 über Sporting Lissabon am 10. März 2009.

Als Schütze des ersten Treffers der neuen Champions-League-Saison durfte sich indes Malagas Isco feiern lassen. Dank seines Treffers ging der spanische Meisterklassen-Debütanten zuhause gegen die Multi-Millionen Truppe von Zenit St. Petersburg mit 1:0 in Führung. Am Ende durften sich die Iberer sogar über einen 3:0-Erfolg freuen.

Die ebenfalls mit hochdotierten Akteuren aufgerüstete Mannschaft von Paris St. Germain kam zu einem glatten 4:1-Sieg vor heimischer Kulisse über Dynamo Kiew, der AC Mailand hingegen nicht über ein mageres 0:0 vor den eigenen Fans gegen den RSC Anderlecht hinaus.