Berlin (dpa) - Einige Politiker wollen verhindern, dass das islamfeindliche Schmähvideo öffentlich gezeigt wird. Andere sind gegen ein Verbot. Auch Muslim-Verbände sprechen in der Frage nicht mit einer Stimme. In Kabul riss eine Selbstmordattentäterin bei einem Vergeltungsanschlag wegen des Films zwölf Menschen mit in den Tod.

