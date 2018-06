Berlin (dpa) - Bundesverteidigungsminister Thomas de Maizière will an der Ausbildungshilfe für die Sicherheitskräfte am Hindukusch festhalten - trotz der zunehmenden Angriffe von afghanischen Uniformierten auf die internationale Schutztruppe Isaf. Ein Abbruch der Ausbildungshilfe wäre der beste Erfolg, den die Taliban haben könnten, sagte der Minister der «Bild»-Zeitung. Seit Jahresbeginn wurden von einheimischen Sicherheitskräften oder Aufständische in Uniform mehr als 50 Isaf-Angehörige getötet.

