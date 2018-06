Kabul (dpa) - Bei einem Vergeltungsanschlag wegen eines islamfeindlichen Schmähvideos hat ein Selbstmordattentäter in Kabul neun Ausländer und drei Afghanen mit in den Tod gerissen. Der Angreifer habe sich am Morgen in seinem Wagen neben einem Minibus in die Luft gesprengt, teilte die Polizei mit. In dem Kleinbus seien ausländische Mitarbeiter einer Firma auf dem Weg zum Flughafen gewesen. Zwei Angehörige der Sicherheitskräfte seien verletzt worden. Über die Nationalität der Ausländer ist noch nichts bekannt.

