Berlin (dpa) - Das Berliner Landeskriminalamt (LKA) wusste bereits früher als bislang bekannt von der heiklen Verbindung seines V-Mannes Thomas S. zur NSU-Terrorgruppe.

Schon im Dezember 2011 - einen Monat nach Bekanntwerden der Neonazi-Mordserie - hatte das Bundeskriminalamt (BKA) in Berlin Erkenntnisse zu dem Unterstützer des Nationalsozialistischen Untergrunds (NSU) abgefragt, wie die Nachrichtenagentur dpa am Dienstag aus Sicherheitskreisen erfuhr.

Berlins Innensenator Frank Henkel (CDU) muss an diesem Dienstagnachmittag im Innenausschuss des Abgeordnetenhauses zur V-Mann-Affäre Stellung nehmen. Auch die amtierende Polizeipräsidentin Margarete Koppers soll sich dazu äußern.

Linken-Fraktionschef Udo Wolf sagte: «Die spannende Frage ist vor allem, ab wann Innensenator Frank Henkel davon gewusst und warum er das Parlament belogen hat.» Henkel stehe jetzt mehr denn je in der Pflicht, alle Akten und Zeugenaussagen offenzulegen. Der SPD-Innenexperte Thomas Kleineidam warnte vor voreiligen Schlussfolgerungen.

Der Innenexperte der Grünen-Fraktion, Benedikt Lux, kündigte an, dass die Grünen Henkels Vorgänger Ehrhart Körting (SPD) am kommenden Montag in die nächste Sitzung des Innenausschusses laden wollen. Körting war am Montag aus der Bund-Länder-Kommission zur Aufarbeitung der Neonazi-Morde ausgetreten. Er wolle jeden Anschein der Befangenheit vermeiden, erklärte der Ex-Innensenator.

Thomas S. hatte dem LKA bereits 2002 Hinweise zu der gesuchten rechtsextremen Terrorgruppe gegeben. Unklar ist, was mit den Informationen passierte und ob diese an die zuständigen Behörden weitergeleitet wurden.

Auf die BKA-Anfragen vom Dezember sowie einer weiteren vom Januar teilte das LKA mit, S. sei Beschuldigter im Verfahren gegen die inzwischen verbotene Nazi-Band «Landser» und in der sächsischen rechten Szene aktiv. Dass er aber rund zehn Jahre als V-Mann für das LKA arbeitete, wurde dem BKA nicht mitgeteilt.

Innenausschuss-Tagesordnung

Webseite des Innenausschusses

1. Mitteilung Henkels zu NSU-Affäre

2. Mitteilung Henkels zu NSU-Affäre