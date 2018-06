Bangkok (dpa) - Rekordweltmeister Michael Schumacher und der zweimalige Formel-1-Champion Sebastian Vettel starten erneut zusammen beim Race of Champions 2012 für Deutschland in Bangkok, teilten die Organisatoren mit. Das

Race of Champions ist das alljährliche Saisonfinale im Motorsport, bei dem Piloten aller Disziplinen in identischen Fahrzeugen und in direkten Duellen gegeneinander antreten. Die Veranstaltung findet am 15. und 16. Dezember im Rajamangala-Nationalstadion statt.

Schumacher und Vettel gewannen das «Race of Nations», den ersten Teil der Veranstaltung, zuletzt fünfmal hintereinander. «Ich bin noch nie in Thailand ein Rennen gefahren», sagte Schumacher, «das ist eine interessante Zugabe.» Einen Tag später geht es in der Einzelwertung um den Fahrertitel «Champion der Champions». Das Motorsportspektakel fand zuvor in Düsseldorf statt, bevor es im vergangenen Jahr sein Asien-Debüt in Peking gab.