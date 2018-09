Hannover (dpa) - Nadja Drygalla bleibt Mitglied der Ruder- Nationalmannschaft. Trotz ihrer schlagzeilenträchtigen Abreise von den Olympischen Spielen in London hält die Verbandsspitze weiter an der 23 Jahre alten Rostockerin fest. Das teilte der Deutsche Ruderverband im Anschluss an ein Treffen mit Drygalla in Hannover mit. Drygalla hatte das olympische Dorf nach einem Gespräch mit der deutschen Teamleitung über ihre Beziehung zu dem früheren NPD-Landtagskandidaten Michael Fischer freiwillig verlassen. Kurz darauf hatte sie sich öffentlich von der rechten Szene distanziert.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.