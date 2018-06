Wiesbaden (dpa) - Äpfel sind nach wie vor mit Abstand das beliebteste heimische Obst. Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte, stehen auf 32 000 Hektar in Deutschland Apfelbäume. Gegenüber 2007 blieb die Anbaufläche zwar fast gleich, aber es wird intensiver gewirtschaftet. Die Bäume werden kleiner, deshalb passen mehr auf die Fläche. Die Zahl der Apfelbäume stieg um sechs Prozent auf rund 72 Millionen. An zweiter Stelle der Baumobstarten in Deutschland steht die Süßkirsche.

