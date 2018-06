Berlin (AFP) Viele Kinder und Jugendliche sind durch die Schule ähnlich eingespannt wie Erwachsene in einem Vollzeitjob. Im Schnitt arbeiten diese Heranwachsenden mehr als 38,5 Stunden pro Woche in der oder für die Schule, ergab eine am Mittwoch veröffentlichte, allerdings nicht repräsentative Studie des Kinderhilfswerks UNICEF. Die zeitliche Belastung nimmt demnach mit zunehmendem Alter zu und führt bei den Teenagern in den Klassen 9 bis 13 häufig sogar zur 45-Stunden-Woche.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.