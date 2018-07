Brüssel (AFP) Den tausenden Erdbebenopfern in der italienischen Region Emilia Romagna will die EU-Kommission mit dem Rekordbetrag von 670 Millionen Euro helfen. "Wir müssen dieser hochproduktiven Region wieder auf die Füße helfen", sagte der EU-Kommissar für Regionalpolitik, Johannes Hahn, am Mittwoch in Brüssel. Die norostitalienische Region war im Mai und Juni von schweren Erdbeben erschüttert worden, bei denen 27 Menschen starben und rund 350 weitere verletzt wurden. Zahlreiche Gebäude wurden beschädigt, mehr als 45.000 Menschen mussten ihre Häuser verlassen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.