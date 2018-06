Berlin (dpa) - Berlins Innensenator Frank Henkel will eine Debatte um seine Person verhindern. Es gehe in der V-Mann-Affäre nicht um ihn persönlich, sondern um die Sache. Das sagte Henkel im ZDF auf die Frage nach einem möglichen Rücktritt. Die Bundesanwaltschaft hatte Henkels Darstellung zu einem V-Mann der Berliner Polizei bei den NSU-Terroristen zurückgewiesen. Es sei nicht richtig, dass die Bundesanwaltschaft darum gebeten habe, den NSU-Untersuchungsausschuss zunächst nicht über die Erkenntnisse zum V-Mann zu informieren. Henkel entgegnete: Seine Polizeispitze habe ihm das so gesagt.

