Bremen (dpa) - Der frühere Fußball-Nationalspieler Tim Borowski hat im Alter von 32 Jahren seine Profi-Karriere beendet. Anhaltende Probleme am rechten Sprunggelenk haben den Mittelfeldspieler von Werder Bremen zu diesem Schritt gezwungen. Er will an anderer Stelle für den SV Werder tätig sein, für den er 210 Bundesligaspiele absolvierte. Hinzu kommen 26 Erstliga-Partien für den FC Bayern München sowie 33 Länderspiele. Mit der Nationalmannschaft wurde er 2006 WM-Dritter und zwei Jahre später EM-Zweiter.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.