Berlin (dpa) - Cup-Verteidiger FC Chelsea hat zum Start der Champions League den ersehnten Heimsieg verpasst, Superstar Lionel Messi bewahrte den FC Barcelona vor einer drohenden Auftaktpleite.

Beim 2:2 (2:1) von Chelsea gegen Juventus Turin hatte der überragende Brasilianer Oscar (31./33. Minute) am Mittwochabend die Weichen für die Mannschaft von Trainer Roberto Di Matteo schon auf Sieg gestellt. Doch der frühere Leverkusener Arturo Vidal (38.) und Fabio Quagliarella (80.) retteten Juve noch einen Punkt.

Nach dem Traumstart mit vier Siegen in der spanischen Primera Division wäre Barcelona zum Europa-Auftakt fast gestrauchelt. Doch dank des Doppelschlags von Messi (72./81.) innerhalb von neun Minuten feierte die Startruppe aus Katalonien gegen Spartak Moskau noch ein glückliches 3:2 (1:1). Cristian Tello (14.) hatte Barcelona in Führung gebracht. Nach dem Eigentor durch Dani Alves (29.) und dem Treffer von Romulo (58.) lagen die Russen plötzlich 2:1 vorn. Celtic Glasgow und Benfica Lissabon trennten sich torlos.

Im zweiten Spiel der Gruppe E bot der dänische Meister FC Nordsjælland bei seiner Premiere in der europäischen Königsklasse eine couragierte Vorstellung. Dennoch musste sich der Außenseiter bei der zusammengekauften Millionen-Truppe von Schachtjor Donezk mit 0:2 (0:1) geschlagen geben.

Für die große Überraschung in der Bayern-Gruppe F sorgte BATE Borissow. Der weißrussische Meister feierte beim OSC Lille einen 3:1 (3:0)-Sieg, der praktisch schon zur Pause feststand.

Manchester United - der Europa-Champion von 2008 - kam vor den eigenen Fans in Old Trafford trotz vieler Chancen über ein 1:0 (1:0) gegen Galatasaray Istanbul nicht hinaus. Michael Carrick (7. Minute) war der Matchwinner für die Mannschaft von Trainer Sir Alex Ferguson. ManU war vor einem Jahr bereits in der Gruppenphase ausgeschieden. Im Parallelspiel der Gruppe H kassierte der SC Braga eine unerwartete 0:2 (0:2)-Heimpleite gegen den rumänischen Meister CFR Cluj.

UEFA Champions League