Sunnyvale (dpa) - Yahoo hat nach dem Verkauf der Hälfte seines Anteils am chinesischen Internetkonzern Alibaba um 4,3 Milliarden Dollar mehr in der Kasse. Die umgerechnet 3,3 Milliarden Euro bleiben nach Abzug von Steuern und Gebühren vom Kaufpreis übrig.

Der US-Konzern gab am Dienstag den Abschluss des Geschäfts bekannt, das seit Mai angekündigt war. Yahoo-Chefin Marissa Mayer sagte, die Transaktion sei reibungslos über die Bühne gegangen. 3 Milliarden Dollar gehen demnächst an die eigenen Anteilseigner zusätzlich zu den 643 Millionen Dollar, die Yahoo seit Mai bereits ausgeschüttet hat. Das ist weniger als ursprünglich angekündigt, aber mehr als zwischenzeitlich von Mayer angedeutet. Sie hatte vor einigen Wochen für einen Schock bei den Investoren gesorgt als sie sagte, Yahoo müsste das eingenommene Geld vielleicht doch behalten. Die Yahoo-Aktionäre sind schon seit langem unzufrieden: Die Aktie hängt bei 16 Dollar fest, der Internet-Pionier müht sich, bei den Online-Werbeerlösen mit Rivalen wie Google und inzwischen auch Facebook mitzuhalten.

Der Anteil von 40 Prozent an Alibaba galt als der wertvollste Posten in den Yahoo-Büchern. Der US-Konzern war 2005 für eine Milliarde Dollar bei der Online-Handelsplattform eingestiegen.

Nach langen Verhandlungen kauften die Chinesen etwa die Hälfte der Aktien zurück zum Preis von 6,3 Milliarden Dollar in bar sowie 800 Millionen Dollar in Vorzugsaktien. Hinzu kommen 550 Millionen Dollar durch eine Lizenzvereinbarung. Von dem restlichen Anteil will sich Yahoo schrittweise trennen, möglicherweise auch über die Börse.

