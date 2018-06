Gaza (dpa) - Die israelische Luftwaffe hat im Gazastreifen zwei militante Palästinenser getötet und einen weiteren schwer verletzt. Bei den Opfern habe es sich um Mitglieder der Extremisten-Gruppe Islamischer Dschihad gehandelt, teilte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums in dem Palästinensergebiet mit. Die Opfer seien mit einem Auto in der Stadt Rafah in der Nähe der Grenze zu Ägypten unterwegs gewesen, als ihr Fahrzeug von zwei Raketen getroffen worden sei.

