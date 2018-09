Bogotá (dpa) - Der kolumbianische Drogenboss Daniel Barrera ist in Venezuela gefasst worden. An der Operation waren Behörden Kolumbiens, Venezuelas, der USA und Großbritanniens beteiligt. Barrera sei der letzte große Drogenboss Kolumbiens gewesen, sagte der kolumbianische Präsident Juan Manuel. In den vergangenen 20 Jahren habe er in einer Allianz mit paramilitärischen Gruppen und der Farc-Guerilla jede Art von Verbrechen begangen. Für die Ergreifung von Barrera waren von den USA und Kolumbien millionenschwere Belohnungen ausgesetzt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.